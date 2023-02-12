Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:47
beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Investor_K
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:21
Investor_K написав: beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
beee
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:41
beee написав: Investor_K написав: beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
Може тому вони й були такі сумні?
Faceless
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:04
beee написав:
. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?
vitaliiangel
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:50
А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?
Hotab
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:46
vitaliiangel написав: beee написав:
. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?
Аж 20 км лише до столиці, причому.
І в столиці ще 10-15 км.
Неблизький світ.
"Дешева нерухомість - дорогий проїзд"
Hotab написав:
А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?
навіщо?
мешканцям Ірпеня і так добре.
Не Конча-Заспа))))
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:24
если кто то думает что аренда ирпенской коммерции за 22тыс дорого
вот варианты по 30 тыс в том же районе (центральный парк)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... SLoRW.html https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdam-fa ... SKbHI.html
любопытно что жилая аренда в 3р дешевле - атипичная ситуация
коммерция обычно идёт дороже, на 20-30% но не в 3р
связываю с тем что арендаторы на жилую пока ещё не вернулись, а арендаторы на коммерцию наоборот вернулись и вовсю столбят хорошие локации под свой бизнес
vitaliiangel
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