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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:47

  beee написав:Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))


Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:21

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Investor_K написав:
  beee написав:Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))


Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:41

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

beee написав:
Investor_K написав:
  beee написав:Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))


Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
Може тому вони й були такі сумні?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:04

  beee написав:. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:50

А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:46

  vitaliiangel написав:
  beee написав:. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?

Аж 20 км лише до столиці, причому.
І в столиці ще 10-15 км.
Неблизький світ.
"Дешева нерухомість - дорогий проїзд" :mrgreen:
  Hotab написав:А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?

навіщо?
мешканцям Ірпеня і так добре. :lol:
Не Конча-Заспа)))) :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:24

если кто то думает что аренда ирпенской коммерции за 22тыс дорого
вот варианты по 30 тыс в том же районе (центральный парк)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... SLoRW.html

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdam-fa ... SKbHI.html

любопытно что жилая аренда в 3р дешевле - атипичная ситуация

коммерция обычно идёт дороже, на 20-30% но не в 3р

связываю с тем что арендаторы на жилую пока ещё не вернулись, а арендаторы на коммерцию наоборот вернулись и вовсю столбят хорошие локации под свой бизнес
vitaliiangel
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