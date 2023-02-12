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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 09:52
Andrey2512 написав:Frant
усім все винна держава! ) І не одну школу, а декілька, щоб був вибір )
і безкоштовний трансфер в Київ
Мутрий нарот хоче школи в центрі Ірпеня, і на шару.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 10:29
Frant , той самий, який 200 грн ПДФО сплачує в Ірпені щомісяця?
Ну це прекрасно вписується в концепцію «захищайте мене і моє майно безкоштовно». Нічого дивного.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:17
наконец-то у франта есть достойный ученик, такой же умный голодранец
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