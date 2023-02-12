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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:52

  Andrey2512 написав:Frant

усім все винна держава! ) І не одну школу, а декілька, щоб був вибір )

і безкоштовний трансфер в Київ

Мутрий нарот хоче школи в центрі Ірпеня, і на шару. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:29

Frant , той самий, який 200 грн ПДФО сплачує в Ірпені щомісяця?
Ну це прекрасно вписується в концепцію «захищайте мене і моє майно безкоштовно». Нічого дивного.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:17

наконец-то у франта есть достойный ученик, такой же умный голодранец
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