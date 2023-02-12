Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:01
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Прошу прибрати фотогалерею криворукого фотографа.
Вона зовсім не за темою форуму
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