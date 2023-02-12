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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 гру, 2023 10:52
Модератор, прошу прибрати цю галерею криворукого фотографа.
Вона не за темою форуму
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Frant
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Додано: Суб 09 гру, 2023 10:53
Frant о франт привет. как здоровье?
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vitaliiangel
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