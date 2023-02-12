Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57
vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11
vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:47
Модератор тут є?
Може,варто припинити фотофлуд?
Frant
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:15
Frant написав:
Модератор тут є?
Може,варто припинити фотофлуд?
Викладайте свій. Буде цікавіше
Investor_K
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47
vitaliiangel
спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
кстати на Отрадном и Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
https://youtu.be/xOd0MUfvufM
uaprofi
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