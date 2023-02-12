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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57



vitaliiangel
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Подякували: 3314 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
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Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47

vitaliiangel

спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!

кстати на Нивках, Отрадном и даже Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
которым даже позавидует любой Ирпень

uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:08

  uaprofi написав:у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:08

  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.

Навіщо тут цей фотофлуд???
Модератор, агов!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:12

  vitaliiangel написав:


Симпатичні фото
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:19

  Investor_K написав:Симпатичні фото
это видео. на них надо красную кнопочку нажимать.
vitaliiangel
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