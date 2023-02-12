|
|
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2023 11:05
2587715 написав: Investor_K написав:
А я люблю Київ!!
35% сонячних днів на рік - на любітєля
якщо подобається багато сонця і рак шкіри - є місця світліші, так
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23626
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему