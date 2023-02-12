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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:06

  2587715 написав:
  Investor_K написав:А я люблю Київ!!
35% сонячних днів на рік - на любітєля

Привіт акурт)
roberto dark
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Повідомлень: 1157
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