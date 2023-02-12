Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Новини про "видатного мера" Карплюка. Достойна людина, нічого сказати!
"Мер Ірпеня Володимир Карплюк, який раніше розповідав про володіння 67 квартирами, будує будинок у лісі під Варшавою. Зазначається, що будинок Карплюка будується по сусідству з його заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Пєвцом.
smdtranz написав:худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди. без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое) далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то. бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев. погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то. долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей. жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))
Тепер я зрозумів, чому мешканці Прикиєвських Єпенів так хвалять свій вибір. Від безвиходності (безысходности). Вони намагаються довести, що зробили все правильно. "Ні, я не обісрався. Ні, ні! Запах є, але це не я!"