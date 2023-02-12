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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57



vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11

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Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47

vitaliiangel

спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!

кстати на Нивках, Отрадном и даже Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
которым даже позавидует любой Ирпень

uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:08

  uaprofi написав:у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:12

  vitaliiangel написав:


Симпатичні фото
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:19

  Investor_K написав:Симпатичні фото
это видео. на них надо красную кнопочку нажимать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:46

Новини про "видатного мера" Карплюка. Достойна людина, нічого сказати!

"Мер Ірпеня Володимир Карплюк, який раніше розповідав про володіння 67 квартирами, будує будинок у лісі під Варшавою.
Зазначається, що будинок Карплюка будується по сусідству з його заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Пєвцом.

Ця інформація була підтверджена польським реєстром нерухомості. Ділянка, на якій зводиться дзеркальний будинок, належить польському ТОВ "Сарафан", яким Карплюк володів на 99%."
https://incident.obozrevatel.com/ukr/cr ... S42MC4wLjA.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:13

  smdtranz написав:худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди.
без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое)
далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то.
бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев.
погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то.
долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей.
жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))

Тепер я зрозумів, чому мешканці Прикиєвських Єпенів так хвалять свій вибір.
Від безвиходності (безысходности).
Вони намагаються довести, що зробили все правильно.
"Ні, я не обісрався. Ні, ні! Запах є, але це не я!" :mrgreen:
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