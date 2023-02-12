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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:20

Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:26

  Frant написав:.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))

хорошее образование :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:39

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))

хорошее образование :D

В Ізраїлі служать і воюють всі.
Не лише бідняки, а й діти багатих людей. На відміну від московії та України.

на жаль, вся нинішня укро-бидло-їліта жодного дня не служила в армії і не знає, що то таке. Взагалі, вона все отримала н ашару - державу, величезні гроші, дешеву електроенергію. І не змогла цими ресурсами правильно розпорядитись, навіть на 30%.
Просто тупі і жадібні придурки.

Перефразовуючи Наполеона: раз придурки не захотіли служити в своїй армії, то скоро будуть служити в чужій армії. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 06 чер, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:43

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))

хорошее образование :D

на жаль, вся нинішня укро-бидло-їліта жодного дня не служила в своїй армії і не знає, що то таке. Взагалі, вона все отримала н ашару - державу, величезні гроші, дешеву електроенергію. І не змогла цими ресурсами правильно розпорядитись, навіть на 30%.
Просто тупі і жадібні придурки.

Перефразовуючи Наполеона: скоро придурки будуть служити в чужій армії. :mrgreen:

только армия нас всех бы спасла. Сколько тебе лет, если не секрет?
vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:46

vitaliiangel
Вєталь, як там ситуація на верхніх поверхах ірпіньских 20-поверхівок?
гуд?
Подобається мутрому нароту пішки щоденно кочегарити на 20-й поверх і запарювати мівіну на портативних газових плитках?
Не спекотно без кондиціонерів?

Це надовго, до речі.
Доки не змінится правляча їліта. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 06 чер, 2024 09:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:46

  Frant написав:Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))


Це в даний конкретний момент....Можливо...

Нє, ну якщо в тебе життя обмежиться періодом коли виключають електрику то абсолютно вірно(напевно )) ).А то два тижні виключають, а ти на все життя розписав вже )) І на минуле і на майбутнє до кінця життя.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 06 чер, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:49

  посетитель написав:
  Frant написав:Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))


Це в даний конкретний момент....Можливо...

Нє, ну якщо в тебе життя обмежується періодом коли виключають електрику то абсолютно вірно.А то два тижні виключають, а ти на все життя розписав вже )) І на минуле і на майбутнє.

Два роки війни для простаків - це мало?))))

Регулярні відключення енергію стали нормою. Покращень не буде, навіть не чекайте. До капітуляції росії (так скажу) :mrgreen:

Невесело клепати пішки щоденно на 20-й поверх, правда?
А якщо 2-3 рази? :mrgreen:
Зато обрали "вайни нє будєт!", "хоть паржем!", "да какая разніца" :mrgreen:

Період дешевої срсрівської електроенергії закінчився. Назавжди.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:56

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

По-перше не два роки.Я хз де ти живеш що в тебе два роки регулярно вимикали світло.У нас до цього більше року не вимикали.Ну ок, ну навіть два роки. Хай буде.Тобто до цього треба було за двадцять років переїжджати до хруща і там жити і далі вже до кінця життя не заїжджати.Ну таке.

Ще можна далі слідуя твоїй логіці піти і сказати що все життя треба жити в будинку з колодязем і пічкою :)
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 06 чер, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:02

  Frant написав:Вєталь, як там ситуація на верхніх поверхах ірпіньских 20-поверхівок?
откуда я знаю? у меня все помещения 1-2 этажи. Наверное печально.
  Frant написав:Не спекотно без кондиціонерів?
у меня кондей тянет 300квт в месяц. И то работает не целый день. Так что норм. Надо экономить
vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:05

  посетитель написав:По-перше не два роки.Я хз де ти живеш що в тебе два роки регулярно вимикали світло.У нас до цього більше року не вимикали.Ну ок, ну навіть два роки. Хай буде.Тобто до цього треба було за двадцять років переїжджати до хруща і там жити і далі вже до кінця життя не заїжджати.Ну таке.

Какие мы гордые!
Какие мы несгибаемые!

Уже забыли, как 30 лет назад на этой территории владеть старыми Жигулями и жить в "хрущовке" на ДВРЗ было "успешным успехом".

Сейчас народ разопсел, хочет шары.Работать много и тяжело не желает, зато требует дешевой электроэнергии, субсидий, дотаций, высоких зарплат.
Детей заводить не хотят, у молодежи все котики и собачки.
В армии служить не думают, воевать не желают.

ну, ну ребята, посмотрним, что будет далее.
Свой прогноз я уже дал, государству простаков :mrgreen: , еще в 2011, как только здесь зарегистрирвался.

П.С. Ничего, господа, походите пешком на 20-й этаж ежедневно полгодика-годик, покушаете запаренную мивину в термосах, и всерьез станете думать - а то ли жилье я купил? А в той ли стране я живу? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 06 чер, 2024 10:20, всього редагувалось 2 разів.
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