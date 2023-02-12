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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:07

Frant молодец! такой текст! я тобой горжусь!

дай угадаю. ты военпенс, да?
vitaliiangel
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  #<1 ... 134135136137
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