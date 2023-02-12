Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29
Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів. Ото буде там комфорт та зручність.
Додано: Чет 22 сер, 2024 17:38
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Додано: Чет 22 сер, 2024 17:54
пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.
Додано: Суб 24 сер, 2024 07:10
Вєталь, ти би пройшовся по районам ірпіньських "хрущовок" і двоповерхових робітничих бараків.
Це ж недалеко від тебе. На електросамокаті 10 хв їзди.
Багато чого нового відкрив би для себе.
Вєталь, спеціально для тебе, щоб ти міг порівняти найдорожче житло Прикиївських Єпенів з Києвом ;
"Найдорожчий район столиці — Печерський, медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку тут становить 107 000 дол., двокімнатної — 173 000 дол."
На ДВРЗ сучасні 1к квартири коштують 53000-67000 доларів.
Тобто найвищі ціни Прикиївських Єпенів = цінам окраїн самого Києва, його найвіддаленішого района. Гуд?
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