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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29

Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Romayrenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24

  Frant написав:
  Romayrenko написав:Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.


Кляті хрущовки, як вони заколупали! Ще й з газом, і без ліфтів!
Коли ж їх всіх знесуть???

І побудують 25-поверхові суперхрущовки, на їх місці! Повністю електрифіковані, з електроопаленням та іншими примочками))
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів. :mrgreen: Ото буде там комфорт та зручність.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:38

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna ... shhyni-lun
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:54

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna-kvartyra-na-vtorynnomu-rynku-v-peredmisti-kyyeva-dorozhcha-nizh-na-troyeshhyni-lun

пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 07:19

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna-kvartyra-na-vtorynnomu-rynku-v-peredmisti-kyyeva-dorozhcha-nizh-na-troyeshhyni-lun

пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.

Ти краще глянь, скільки недобудів стоять в Бучі.
А скільки пошкоджених війною будинків в Гостомелі!
Frant
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