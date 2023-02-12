RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29

Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Romayrenko
 
Повідомлень: 11
З нами з: 15.08.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24

  Frant написав:
  Romayrenko написав:Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.


Кляті хрущовки, як вони заколупали! Ще й з газом, і без ліфтів!
Коли ж їх всіх знесуть???

І побудують 25-поверхові суперхрущовки, на їх місці! Повністю електрифіковані, з електроопаленням та іншими примочками))
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів. :mrgreen: Ото буде там комфорт та зручність.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:38

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna ... shhyni-lun
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35148
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:54

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna-kvartyra-na-vtorynnomu-rynku-v-peredmisti-kyyeva-dorozhcha-nizh-na-troyeshhyni-lun

пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 07:19

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna-kvartyra-na-vtorynnomu-rynku-v-peredmisti-kyyeva-dorozhcha-nizh-na-troyeshhyni-lun

пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.

Ти краще глянь, скільки недобудів стоять в Бучі.
А скільки пошкоджених війною будинків в Гостомелі!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23922
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 08:57

  Frant написав:в Бучі.
в Буче с 2021 года не был. в Ирпене несколько недостроев и застройщики дерутся за право их достроить.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:23

  Wirująświatła написав:в Ирпене несколько недостроев и застройщики дерутся за право их достроить.

В твоїй голові б,ються?
Весь Київ, Буча, Ірпінь - заставлені сотнями недобудів, які нахрєн нікому не потрібні.
Пам,ятники "крєпкім бесхозяйствєннікам", недалекій жадібній клептократичній укро-Ыліті, яка вміє лише програвати, знищувати, проводити деіндустріалізацію і депопуляцію і детеррриторизацію. Уроди, причому, в незалежності від кольору і політичного запаху.

"Недобудови стали однією з найболючіших проблем Києва та його околиць, відображаючи недоліки в регулюванні будівельного сектора, неефективність місцевої влади та недобросовісність деяких забудовників. Деякі житлові комплекси у Києві, є яскравим прикладом цього явища, де мешканці вже вісім років живуть у будинках без офіційного статусу.

Є ЖК, який був зведений без належних дозволів на введення в експлуатацію, через що мешканці змушені платити за комунальні послуги за комерційними тарифами, які втричі вищі за стандартні житлові. Така ситуація створює значні фінансові навантаження на людей, які й так вклали свої заощадження в придбання нерухомості. Це призводить до зростання соціального напруження та невпевненості у завтрашньому дні.

Недобудови не лише створюють проблеми для мешканців, але й негативно впливають на загальний розвиток міста. Вони псують вигляд міських ландшафтів, знижують вартість нерухомості в прилеглих районах та створюють додаткові ризики для безпеки"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23922
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:49

  Frant написав:В твоїй голові б,ються?
не гони пургу, я по ирпеню знаю всех застройщиков и ситуацию, спрос на жилье высокий, жк вдоль набережной строятся с 7 утра до 22 часов. Достроить недострои не сложно, сложно передать имущественные права от старого застройщика новому. У нас дырявое законодательство, если бы инвесторы могли выбирать/менять застройщика всё давно бы достроилось. Сейчас недострой имущество застройщика и без суда с ним ничего сделать нельзя.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:01

  Wirująświatła написав:жк вдоль набережной строятся с 7 утра до 22 часов.

розсмішив/розсмішила.
Попит акуєнний?
Війна закінчилась?
Сюди ломанули німці, японці, американці, араби, турки?
Сядь на електросамокат, поїдь у Бучу і Гостомель, побачиш власними очима, який попит.
Сотні недобудів і розбитих будинків.

Чи самокатовський акумулятор здох, а на новий грошей немає? :mrgreen:
  Wirująświatła написав:сложно передать имущественные права от старого застройщика новому.

Це для тебе складно.

Тут гроші все вирішують, все продається і купляється.Права на забудову, дипломи, вчені ступені - все, абсолютно все. Корупція тут безмежна, і всі її підтримують :oops:
Сппецифічна територія, творення нащадків грушевського, махна, петлюри та іншиш хеніїв. :mrgreen:
  Wirująświatła написав:если бы инвесторы могли выбирать/менять застройщика всё давно бы достроилось.

"Если би бабушка била дедушкой... " :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23922
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11917, 11918, 11919
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
119189 30249038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 09:29
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16661407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 36995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.