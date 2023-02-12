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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:29

  cherchiltank написав:
  Wirująświatła написав:в Буче с 2021 года не был. в Ирпене несколько недостроев и застройщики дерутся за право их достроить.

За яке право?)
Не смішіть
Там все недобудоване стоїть колом вже 2.5 роки)
А ціна добудови буде більша за готове)


Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Їх не те що десятки, їх сотні. Цілі стіни величезних будинків. Все пов'язано на електрику і на сссрівську :mrgreen: інфраструктуру.
Повно кранів стоять, і жодного працюючого!
Хтось "добряче" вклався, вигідна інвестиція в пшенично-чавунній державі! :mrgreen:

А ведь небедные люди вложили деньги, и не последние, в эту недвижимость.
Ынвешторы в 2019-2021 не видели, что дело идёт к войне?
И что украинская Ылита к этой войне вообще не готовилась, и результаты войны будут катастрофическими, для государства крепких бесхозяйственников?
Которые создали систему обратной селекции, распространили ее на все, все органы управления и организации территорией?
Которые за 10 (десять) лет войны не в состоянии наладить производство собственных ракет с дальностью 200-300 км в пшенично-чугунной лержаве??? Реальные лузеры-придурки. Их максимум - сельская баня или сельский клуб. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:55

  Frant написав:Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:59

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего.

Ірпінь - так само.
Різниці жодної немає.
Все та ж концепція 15-20-поверхівок з фонтанами і гіпсовими статуями на радянській інфраструктурі, з 2-3 магазинами АТБ, Новус і Фора в прохідних місцях за 20-30 км від межі Києва, за 90% києвських цін на нерухомість. Все пов'язано на електрику.

Ірпеньські бучі і бучанські ірпені - хороші місця для закопування грошей в землю, недалекими буратінами і вітальєнами. карплюки аплодують. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 вер, 2024 09:24, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:01

  Frant написав:Ірпінь - так само.
Ирпень большой, та часть которая от ж.дороги в сторону варшавки это буча-2. Не то что там бы не жил, а даже ездить туда лишний раз не хочу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:05

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ірпінь - так само.
Ирпень большой, та часть которая от ж.дороги в сторону варшавки это буча-2. Не то что там бы не жил, а даже ездить туда лишний раз не хочу.

Вєталя, що трапилось? Гроші закінчились, а працевлаштуватись не хочеш?
Дійшло, що всі ці будинки в лісі за 20...30 км від Києва - незручні для роботи? Логістика далека? :mrgreen:
Раніше таким фаянсовим патріотом Ірпеня був. Навіть ірпіньські хрущовки боготворив. А зараз хвостом крутить, в сторону бучанських ірпенів і ірпеньських буч. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 вер, 2024 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:18

Frant просто ты Ирпень видел только на карте и на моих фото. А Ирпень он разный. Поэтому обобщения неуместны. Фанатом бучи я никогда не был, ты меня с флайманом путаешь. Хрущи прекрасны если в них не жить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:20

  Wirująświatła написав:Frant просто ты Ирпень видел только на карте и на моих фото. А Ирпень он разный. Поэтому обобщения неуместны. Фанатом бучи я никогда не был, ты меня с флайманом путаешь. Хрущи прекрасны если в них не жить.
Різний ? В частині свобод?
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