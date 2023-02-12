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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:55

  Frant написав:Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:01

  Frant написав:Ірпінь - так само.
Ирпень большой, та часть которая от ж.дороги в сторону варшавки это буча-2. Не то что там бы не жил, а даже ездить туда лишний раз не хочу.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:51

Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Їх не те що десятки, їх сотні. Цілі стіни величезних будинків. Все пов'язано на електрику і на сссрівську :mrgreen: інфраструктуру.
Повно кранів стоять, і жодного працюючого!
Хтось "добряче" вклався, вигідна інвестиція в пшенично-чавунній державі! :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:52

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.


Ірпінь - також.
Концепція ірпіньської бучі або бучанського ірпеня - тобто фаянсовий 20-поверховий новобуд, за 20-30 км від Києва, на базі радянської інфраструктури, в основному все на електриці, за 90% вартості від київських цін, з роботою в Києві - розраховано в основному на простаків, які не дружать з арифметикою. І не здатні обчислити, скільки часу свого життя і власних грошей потрібно щоденно витрачати на дорогу до роботи і назад
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:55

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Так який висновок?
Kyiv is the best!
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