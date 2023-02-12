RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:58

  sergei91 написав:Заманушні фото .Мурашники зпаскудили всю Ірпінь .
Влада тихенько змінилась ,скоро
зовсім весь приватний сектлр забудують

Рили-новобудівці
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23211
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 2566 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 136137138139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12241, 12242, 12243
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
122423 31517473
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2025 22:49
osafly
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2522, 2523, 2524
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25230 16846530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2025 22:39
osafly
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 39038
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ремонт (1)
25.02.2025 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.