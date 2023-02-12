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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2025 21:58
sergei91 написав:
Заманушні фото .Мурашники зпаскудили всю Ірпінь .
Влада тихенько змінилась ,скоро
зовсім весь приватний сектлр забудують
Рили-новобудівці
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