RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:01

  IMPRINTER написав:изя и Финансы теперь тоже Друзья?

http://easypay.finance.ua/?utm_source=b ... gn=article

Весёлый художник карту там на лендинге малював :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23230
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:45

отписка

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:изя и Финансы теперь тоже Друзья?

http://easypay.finance.ua/?utm_source=b ... gn=article

Весёлый художник карту там на лендинге малював :)

художник может и веселый,но ботов добавится
http://blog.easypay.ua/uk/easypay-ta-fi ... platezhiv/

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 03.12.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2017 13:04

  -VICTOR- написав:...боты пишите исче ))..так забавно читать как иЗЯ пытается на пузе рубашку порвать и всех убедить что они самые лучшие..
...Но ведь кто пользовался действительно - тот знает что сервис сошел на нет , мтал самым последним...комиссий накрутили на все что можно - в результате отток клиентов которые вовсе не идиоты и пошли на другие сервисы где собственно получают те же услуги но бесплатно или почти бесплатно , ну а ИЗЕЙ пусть боты-однодневки пользуются )) а мы будем пользоваться ПОРТМОНЭ , ПЕЙХАБ ,ІПЕЙ, Приват, интернет-банкингами , в них бесплатно по реквизитам любую услугу оплатить можно ), назвать эти банкинги ? Называю Альфа, Конкорд , Аваль и много еще ...
.. и да нужно вспомнить что ИЗИПЕЙ клиентам подсунул свинью...клиенты накопляли бонусы что бы хотя бы иногда оплатить 1-2 платежа , а эти шаромижники взяли и ограничили возможность их использования оставив только на комуналку, ну комуналку мы и в любом месте бесплатно оплатим ... так делают только овно сервисы , если были определены условия то будь те добры до конца действия срока программы их выполняйте , но ИЗЯ поступил как наперсточник - поэтому я тут больше не плачу и платить не собираюсь .

я тоже перестал пользоваться услугами Изи, и бонусы им не простил)
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 30.09.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2017 13:40

Re: Платіжна система EasyPay

  VetalUA написав:я тоже перестал пользоваться услугами Изи, и бонусы им не простил)

а я вот чото оплачивал, так они на Изю перевели оплату, и я на автомате на ентер жмакнул.. предаставляете... потом руки пришлось мыть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23230
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2017 17:07

  clientage написав:
  VetalUA написав:я тоже перестал пользоваться услугами Изи, и бонусы им не простил)

а я вот чото оплачивал, так они на Изю перевели оплату, и я на автомате на ентер жмакнул.. предаставляете... потом руки пришлось мыть :mrgreen:

после Изи еще спиртом протереть можно :D :D
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 30.09.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 00:33

Re: Платіжна система EasyPay

рассылка изи:
"3 14 по 31 грудня сплачуй комунальні на easypay.ua та вигравай 100% повернення коштів. EasyPay повертає гроші за кожну 500-ту оплату в категорії «Комунальні платежі»."
я правильно читаю эту муйню - после 499 платежей коммуналки через изю за две недели, этот вонючий сервис возвращает сумму пятисотой платежки, проведённой через него?
петросян нервно курит бамбук, заглатывая дым вместе с золой
Stringer
 
Повідомлень: 7213
З нами з: 23.01.13
Подякував: 193 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:50

Re: Платіжна система EasyPay

Внимание!
Программа по карте EASYPAY временно не работает.
При выборе оплаты картой EASYPAY - не нулевая комиссия.
Они занимаются решением данной проблемы. Сроки устранения не известны.
Kevin
 
Повідомлень: 24
З нами з: 24.09.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:01

  Kevin написав:Внимание!
Программа по карте EASYPAY временно не работает.
При выборе оплаты картой EASYPAY - не нулевая комиссия.
Они занимаются решением данной проблемы. Сроки устранения не известны.

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 03.12.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:21

Re: Платіжна система EasyPay

Угнали easypay.ua кошелёк
Как у меня угнали кошелёк и сняли все деньги!
Схема: Мошенничества
У изипэй нет двух факторной аутентификации при смене пароля!
1)Мошенник имеет выход на сотрудника изипэй который владеет базой номеров тел. а так же передвижениях сумм на кошельки,зная когда благоприятно выносить сумму!
2)Мошенник имеет выход на связь пере выпуска тел. сим карт
3)сотрудник изипэй сообщает базу тел. номера прикреплённого к аккаунту
4)В отделе связи оператора,сотрудником связи проверяется база на номер тел. который вышил срок на существования сим номера,делают пере выпуск сим карты прикреплённого аккаунта изипэй
5)Меняется пароль к аккаунту происходит угон,далее вся сумма выносится у клиента.
6)Так как у Укр. изипэй нет двух факторной аутентификации да и зачем компании внедрять в систему безопасности если можно выносить угонять (слабые) кошельки схемой.
7)У изипэй есть на самом деле двух факторная аутентификация но исключительно если меняется весь аккаунт т.е и имел только тогда работает,но сути главного не меняет вынос происходит по схеме работает 100%
8) Служба Изипэй после предоставленных фактов угона моего кошелька и моих средств отказала в возмещение средств,хотя вина лежит полностью на компании изипэй т.к у системы безопасности уязвимость (дыра) не доработки по двух факторной аутентификации которая компании и ненужна,а значит есть заинтересованность что бы не внедрять для смены пароля двух факторною аутентификацию.
9) Что бы попасть на свой угнанный изипэй мне пришлось переписываться с службой изипэй 21 суток в эти сутки вошло: смена имела, номера тел. привязка нового номера тел. к аккаунту причём подчёркиваю что только в это случае предоставляется двух факторная аутентификация,только смысл? деньги выведены просто сменной пароля по смс без двух факторной аутентификация.
10) Итог из всего выше написанного в моей статье могу заверить что пострадавших в этой схеме очень много и она работает на все 100%.
Хочу этим написанным вас господа клиенты пред устеречь и рекомендовать не хранить более 500грн на кошельке Изипэй если не хотите в один из прекрасных дней как это у меня лишится круглой суммы.
Всем удачи берегите сбережения в чулках, надёжней ещё не чего не продуманно!
spiridonov5438
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 145146147148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 40, 41, 42
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 09:48
417 192622
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 22:04
alex_2013
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
3 1592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2017 17:42
v57
EasyPay или GlobalMoney 1, 2, 3
witalij » Пон 12 вер, 2016 21:05
25 3805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лис, 2017 00:23
Aktus
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52205)
30.01.2018 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.