IMPRINTER написав:изя и Финансы теперь тоже Друзья?
http://easypay.finance.ua/?utm_source=b ... gn=article
Весёлый художник карту там на лендинге малював
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:01
Весёлый художник карту там на лендинге малював
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:45
отписка
художник может и веселый,но ботов добавится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 10 гру, 2017 13:04
я тоже перестал пользоваться услугами Изи, и бонусы им не простил)
Додано: Нед 10 гру, 2017 13:40
Re: Платіжна система EasyPay
а я вот чото оплачивал, так они на Изю перевели оплату, и я на автомате на ентер жмакнул.. предаставляете... потом руки пришлось мыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 гру, 2017 17:07
Додано: П'ят 15 гру, 2017 00:33
Re: Платіжна система EasyPay
рассылка изи:
"3 14 по 31 грудня сплачуй комунальні на easypay.ua та вигравай 100% повернення коштів. EasyPay повертає гроші за кожну 500-ту оплату в категорії «Комунальні платежі»."
я правильно читаю эту муйню - после 499 платежей коммуналки через изю за две недели, этот вонючий сервис возвращает сумму пятисотой платежки, проведённой через него?
петросян нервно курит бамбук, заглатывая дым вместе с золой
Додано: Пон 01 січ, 2018 14:50
Re: Платіжна система EasyPay
Внимание!
Программа по карте EASYPAY временно не работает.
При выборе оплаты картой EASYPAY - не нулевая комиссия.
Они занимаются решением данной проблемы. Сроки устранения не известны.
Додано: Пон 01 січ, 2018 15:01
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 30 січ, 2018 03:21
Re: Платіжна система EasyPay
Угнали easypay.ua кошелёк
Как у меня угнали кошелёк и сняли все деньги!
Схема: Мошенничества
У изипэй нет двух факторной аутентификации при смене пароля!
1)Мошенник имеет выход на сотрудника изипэй который владеет базой номеров тел. а так же передвижениях сумм на кошельки,зная когда благоприятно выносить сумму!
2)Мошенник имеет выход на связь пере выпуска тел. сим карт
3)сотрудник изипэй сообщает базу тел. номера прикреплённого к аккаунту
4)В отделе связи оператора,сотрудником связи проверяется база на номер тел. который вышил срок на существования сим номера,делают пере выпуск сим карты прикреплённого аккаунта изипэй
5)Меняется пароль к аккаунту происходит угон,далее вся сумма выносится у клиента.
6)Так как у Укр. изипэй нет двух факторной аутентификации да и зачем компании внедрять в систему безопасности если можно выносить угонять (слабые) кошельки схемой.
7)У изипэй есть на самом деле двух факторная аутентификация но исключительно если меняется весь аккаунт т.е и имел только тогда работает,но сути главного не меняет вынос происходит по схеме работает 100%
Служба Изипэй после предоставленных фактов угона моего кошелька и моих средств отказала в возмещение средств,хотя вина лежит полностью на компании изипэй т.к у системы безопасности уязвимость (дыра) не доработки по двух факторной аутентификации которая компании и ненужна,а значит есть заинтересованность что бы не внедрять для смены пароля двух факторною аутентификацию.
9) Что бы попасть на свой угнанный изипэй мне пришлось переписываться с службой изипэй 21 суток в эти сутки вошло: смена имела, номера тел. привязка нового номера тел. к аккаунту причём подчёркиваю что только в это случае предоставляется двух факторная аутентификация,только смысл? деньги выведены просто сменной пароля по смс без двух факторной аутентификация.
10) Итог из всего выше написанного в моей статье могу заверить что пострадавших в этой схеме очень много и она работает на все 100%.
Хочу этим написанным вас господа клиенты пред устеречь и рекомендовать не хранить более 500грн на кошельке Изипэй если не хотите в один из прекрасных дней как это у меня лишится круглой суммы.
Всем удачи берегите сбережения в чулках, надёжней ещё не чего не продуманно!
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