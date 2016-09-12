какой то тупой высeр...
если у мошенника есть выход на изготовителя ключей от сейфов, а также на работника сейфохранилища, то никакая стофактурная прам пам пам, не помешает ему обчистить сейфохранилище
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:10
Re: Платіжна система EasyPay
какой то тупой высeр...
если у мошенника есть выход на изготовителя ключей от сейфов, а также на работника сейфохранилища, то никакая стофактурная прам пам пам, не помешает ему обчистить сейфохранилище
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:11
Vorlon
Суть в том что на изипэй есть такая программа лояльности у меня на собиралось баллов и по этой программе можно вывести деньги было без комиссии, и вот тут меня за мониторили из сотрудников что сумма накопилась и произвели угон кошелька, а я буквально собирался в это день вывести)но там мониторили и понимали что я набираю сумму ту которую можно вывести по лимиту всё продуманно и технично!
ответ на вопрос контрактного номера скажу так что сим карта уже не было на этот привязанный изипэй я им пользовался с 2014 года до 07.07.18 такие гаманцы мониторят пере выпускается сим карта под номер аккаунта и выносят деньги
Вина полностью ложится на компанию Изипэй так как при смене пароля у них нет двух факторной аутентификации, да они и внедрять не собираются так как тогда лишатся дохода с выноса угона кошельков же,что не ясного тут
Востаннє редагувалось spiridonov5438 в Вів 30 січ, 2018 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:06
spiridonov5438
Какой смешной низкопробный бред )))
Довольно убогая фантазия у Изи конкурентов.
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:26
Re: Платіжна система EasyPay
неужели мы будем свидетелями поединка между ботами и клонам?!
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:54
А где продолжение войны ботоклонов на страницах форума?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:49
Re: Платіжна система EasyPay
/задумливо/ в ізі вже нема проблем чи клієнтів?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 13 лют, 2018 11:05
Easypay
Относительно недавно начала пользоваться платежной системой Easypay. Пока все нравится. Еще не пробовала оплачивать коммунальные услуги через нее, но пару раз пополняла себе мобильный телефон. Скачала себе мобильное приложение на телефон, что прям очень удобно для пользования. Кстати, на сайте у них есть инфа о платежах по коммуналке. http://easypay.finance.ua кто уже пробовал, подскажите и мне.
Додано: Вів 13 лют, 2018 12:22
Re: Платіжна система EasyPay
Видать плохи дела у Изи.
Приходится регаться новым пользователем для обновления ветки рекламным постом.
Додано: Сер 14 лют, 2018 06:11
Вам наверно дешевле будет пойти вместе с пенсами на почту.
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:51
chulakelena37 ОТВЕЧАЮ ...) я пользовался , пока ИЗЯ не скурвился окончательно , а вам ( тут я подразумеваю конечно реальных клиентов , а не унылую рекламу этого ломбардика ) рекомендую пополнять телефоны БЕСПЛАТНО на сайте каждого оператора мобильной связи такая возможность есть
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