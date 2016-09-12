Платіжна система EasyPay

Додано: Вів 30 січ, 2018 16:11

Суть в том что на изипэй есть такая программа лояльности у меня на собиралось баллов и по этой программе можно вывести деньги было без комиссии, и вот тут меня за мониторили из сотрудников что сумма накопилась и произвели угон кошелька, а я буквально собирался в это день вывести)но там мониторили и понимали что я набираю сумму ту которую можно вывести по лимиту всё продуманно и технично!ответ на вопрос контрактного номера скажу так что сим карта уже не было на этот привязанный изипэй я им пользовался с 2014 года до 07.07.18 такие гаманцы мониторят пере выпускается сим карта под номер аккаунта и выносят деньгиВина полностью ложится на компанию Изипэй так как при смене пароля у них нет двух факторной аутентификации, да они и внедрять не собираются так как тогда лишатся дохода с выноса угона кошельков же,что не ясного тут