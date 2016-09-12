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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:03

Re: Платіжна система EasyPay

Вітаю із "пакращенням".
Ввели комісію на Київводоканал і Київенерго.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:10

  Кочевник написав:Вітаю із "пакращенням".
Ввели комісію на Київводоканал і Київенерго.

Да я полгода ими уже не пользуюсь
В Ощаде бесплатно с КаКи, в Альфе нашару с любой кредитки, в Портмоне с кешбеком в 2..5% за абонку 19.90/мес за ДВА пакета счетов или нашару с Авалевских карт.

Смешные они :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:26

Re: Платіжна система EasyPay

А как дысал, как дысал(с)... Мою ізюкарту скоро забанять за неактивність ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 04:55

Re: Платіжна система EasyPay

А у меня портмоне бесплатно с кешбеком 10%, ощад бесплатно с кешбеком 10%, приват бесплатно с кешбеком 10% так что вертел я изю на своём болту. Сейчас зашёл и почистил сохраненные карты от греха подальше. Даже лояльность не стал добивать.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:44

  cdj2 написав:А у меня портмоне бесплатно с кешбеком 10%, ощад бесплатно с кешбеком 10%, приват бесплатно с кешбеком 10% так что вертел я изю на своём болту. Сейчас зашёл и почистил сохраненные карты от греха подальше. Даже лояльность не стал добивать.


10% это как?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:44

  Aps написав:
  cdj2 написав:А у меня портмоне бесплатно с кешбеком 10%, ощад бесплатно с кешбеком 10%, приват бесплатно с кешбеком 10% так что вертел я изю на своём болту. Сейчас зашёл и почистил сохраненные карты от греха подальше. Даже лояльность не стал добивать.


10% это как?

Это чистыми ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:22

Re: Платіжна система EasyPay

Интересный обзор украинских финтехов 8) 8) , правда о EasyPay ничего хорошего не сказали :cry: https://finclub.net/analytics/fintekh-p ... ankam.html
vkladchiik
 
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  #<1 ... 147148149150
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