Вітаю із "пакращенням".
Ввели комісію на Київводоканал і Київенерго.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:03
Re: Платіжна система EasyPay
Вітаю із "пакращенням".
Ввели комісію на Київводоканал і Київенерго.
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:10
Да я полгода ими уже не пользуюсь
В Ощаде бесплатно с КаКи, в Альфе нашару с любой кредитки, в Портмоне с кешбеком в 2..5% за абонку 19.90/мес за ДВА пакета счетов или нашару с Авалевских карт.
Смешные они
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:26
Re: Платіжна система EasyPay
А как дысал, как дысал(с)... Мою ізюкарту скоро забанять за неактивність
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 22 лют, 2018 04:55
Re: Платіжна система EasyPay
А у меня портмоне бесплатно с кешбеком 10%, ощад бесплатно с кешбеком 10%, приват бесплатно с кешбеком 10% так что вертел я изю на своём болту. Сейчас зашёл и почистил сохраненные карты от греха подальше. Даже лояльность не стал добивать.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:44
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:44
Это чистыми
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:22
Re: Платіжна система EasyPay
Интересный обзор украинских финтехов , правда о EasyPay ничего хорошего не сказали
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:04
Re: Платіжна система EasyPay
Запускай ботов!)) пора комунали приближается
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:24
Лучше пусть офпред вернется
Щось мені з ТАС "щастить"
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