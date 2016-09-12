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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:50

  Жерминаль написав:Второй день не могу пополнить лайф, используя изипей,через *115#. У всех так???

Это глючит у EasyPay уже недели три, если выбрать оплату через Portmone, то оплата проходит, если выбрать оплату через EasyPay, то на экране появляется
надпись: "Услуга не доступна в данный момент, попробуйте позже".
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:51

Так и не работает:(
Наверное прикрыли...
Удобно пополнять на 1 грн.,операции по картам нужно делать:))
Ладно пойду спичек куплю:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:08

Re: Платіжна система EasyPay

Есть ведь номер 5433,,6
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:56

EasyPay - без предупреждения списывает деньги с зарегистриро

Оплачивал услугу интернета сети ланет через этот EasyPay.

Оплата не прошла. Консультанты сервиса помочь ничем не могут. Банк обещал вернуть. Жду.
Решил на будущее зарегистрироваться, чтобы можно было хотя бы квитанцию скачивать для подтверждения оплаты в подобных случаях.

Еще не успел код активации запросить у банка (по инструкции сервиса), с карты уже списаны 1,76 грн. Решил узнать по какой причине сервис без предупреждения списывает с карты деньги. Консультант поддержки сказал: "Такого не может быть, это что-то другое".
Значит выписка в онлайн банкинге сама себе название придумала EASYPAY*UTILITYPAYM_RC.


Вроде известный сервис. Но после общения с консультантом поддержки удалил учетку.
ghaphler
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  #<1 ... 148149150151
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