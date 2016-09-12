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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 20:22

мастерпас сбой или?

шо. халява с мастерпасом все?
рисует комиссию
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 06:26

Re: Платіжна система EasyPay

Угу. Усьо.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 19:40

velvet Есть там чат. Через старый интерфейс.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 15:05

  BBC написав:velvet Есть там чат. Через старый интерфейс.

Ага, его еще и не сразу заметишь https://partners.easypay.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 08:28

  Кочевник написав:Угу. Усьо.

Опіздав. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:06

Re: Платіжна система EasyPay

  velvet написав:изипей совсем умер что ли?

Изя умер ещё несколько лет назад, когда "покращил" условия, отобрав у старых верных пользователей возможность делать 1-2 оплаты в месяц без комиссии и задрав эту самую комиссию выше крыши. То, что наблюдается сейчас - это всего лишь разложение трупа. Нет смысла издеваться над собой, когда есть возможность делать оплаты не менее легко и удобно, без жлобских комиссий и проблем с поддержкой.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:50

Re: Платіжна система EasyPay

Є старий шаблон на СЕП на рахунок ОСББ. В цьому місяці платив успішно, зараз взнав, що сума оплати збільшилася. Хотів доплатити. Тисну "повторна оплата", змінюю суму, тисну "сплатити" і далі не йде. В чому проблема?
Кочевник
 
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