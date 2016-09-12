шо. халява с мастерпасом все?
рисует комиссию
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 16 вер, 2018 20:22
мастерпас сбой или?
шо. халява с мастерпасом все?
рисует комиссию
Додано: Пон 17 вер, 2018 06:26
Re: Платіжна система EasyPay
Угу. Усьо.
Додано: Вів 18 вер, 2018 19:40
velvet Есть там чат. Через старый интерфейс.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 20 вер, 2018 15:05
Ага, его еще и не сразу заметишь
Додано: Нед 23 вер, 2018 08:28
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Додано: Пон 24 вер, 2018 10:06
Re: Платіжна система EasyPay
Изя умер ещё несколько лет назад, когда "покращил" условия, отобрав у старых верных пользователей возможность делать 1-2 оплаты в месяц без комиссии и задрав эту самую комиссию выше крыши. То, что наблюдается сейчас - это всего лишь разложение трупа. Нет смысла издеваться над собой, когда есть возможность делать оплаты не менее легко и удобно, без жлобских комиссий и проблем с поддержкой.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:50
Re: Платіжна система EasyPay
Є старий шаблон на СЕП на рахунок ОСББ. В цьому місяці платив успішно, зараз взнав, що сума оплати збільшилася. Хотів доплатити. Тисну "повторна оплата", змінюю суму, тисну "сплатити" і далі не йде. В чому проблема?
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