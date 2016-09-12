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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:31

ну так бы и сказали, шо только с гаманца
а то создавать разрешается с чего угодно
и не отрабатывает
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:32

  v57 написав:ну так бы и сказали, шо только с гаманца
а то создавать разрешается с чего угодно
и не отрабатывает

У меня месяца 3 проработало с карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37

где-то с 16дек. перестало
с карт разных банков
ну а с гаманца лично у меня нет, это со слов
v57
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 14.03.10
Подякував: 71 раз.
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