Платіжна система EasyPay

ну так бы и сказали, шо только с гаманца
а то создавать разрешается с чего угодно
и не отрабатывает
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:31
ну так бы и сказали, шо только с гаманца
а то создавать разрешается с чего угодно
и не отрабатывает
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:32
У меня месяца 3 проработало с карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37
где-то с 16дек. перестало
с карт разных банков
ну а с гаманца лично у меня нет, это со слов
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:42
А шо це с Ізєй?
POS Purchase - EASYPAY*R, KYIV, UA, MCC 6012
настроил регулярный платеж для пополнения Воли, а оно рисует мне в выписке как манисенд?
Эт шо, Гороха на них натравить шоли?
Он НП на чистую воду быро вывел, и этих приколистов быро до ума-разума доведёт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:43
clientage
Ну то горох так себя ведет, что 6012 любой хоть манисенд хоть эквайринг с комиссом.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:45
Это Изя после очередного покращення перевел свои РП на манисенд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:53
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:54
Алки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:10
приват уни тоже как п2п в регулярном
грабят!
поддержка молчит
+
если не через регулярные, то норм.
так шо регулярные покращили
и похоже осознано такое сотворили
Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:34
Це ж караул, грабують...куди Ізя докотився.
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