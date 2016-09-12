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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:31

ну так бы и сказали, шо только с гаманца
а то создавать разрешается с чего угодно
и не отрабатывает
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:32

  v57 написав:ну так бы и сказали, шо только с гаманца
а то создавать разрешается с чего угодно
и не отрабатывает

У меня месяца 3 проработало с карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37

где-то с 16дек. перестало
с карт разных банков
ну а с гаманца лично у меня нет, это со слов
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:42

А шо це с Ізєй? :mrgreen:

POS Purchase - EASYPAY*R, KYIV, UA, MCC 6012
настроил регулярный платеж для пополнения Воли, а оно рисует мне в выписке как манисенд? :evil:
Эт шо, Гороха на них натравить шоли?
Он НП на чистую воду быро вывел, и этих приколистов быро до ума-разума доведёт :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:43

clientage

Ну то горох так себя ведет, что 6012 любой хоть манисенд хоть эквайринг с комиссом.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:45

Это Изя после очередного покращення перевел свои РП на манисенд :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:53

  clientage написав:Это Изя после очередного покращення перевел свои РП на манисенд :mrgreen:


Чия карта? Гороха?
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:54

  Nighthawk написав:
  clientage написав:Это Изя после очередного покращення перевел свои РП на манисенд :mrgreen:


Чия карта? Гороха?

Алки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:10

приват уни тоже как п2п в регулярном
грабят!
поддержка молчит
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если не через регулярные, то норм.
так шо регулярные покращили
и похоже осознано такое сотворили
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:34

  clientage написав:Это Изя после очередного покращення перевел свои РП на манисенд :mrgreen:

Це ж караул, грабують...куди Ізя докотився. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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