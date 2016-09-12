RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:50

моня свои картв, изя все :)
v57
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:07

  V2 написав:Отже, Ізі будемо дякувати!
Єдине, що тут платив - це Воля.
Але з такою комісією - "Ізі, прощай".

ІзяФарс без комісії.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30430
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:29

6012

было только через рег.платежи теперь отовсюду?
ланет. вчера еще было телеком услуги, сегодня 6012 и комис
ау, оффпред!
v57
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:05

  v57 написав:было только через рег.платежи теперь отовсюду?
ланет. вчера еще было телеком услуги, сегодня 6012 и комис
ау, оффпред!

Офпреда нет. Можете пробовать звонить на гарячку 0800603003 или в офис +380445017586, +380445373374
Bosstone
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 21.04.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 15:18

  v57 написав:было только через рег.платежи теперь отовсюду?
ланет. вчера еще было телеком услуги, сегодня 6012 и комис
ау, оффпред!


Картой какого банка оплачивали?
Kevin
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:13

Уни
Мсс озвучила гл привата
v57
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:16

Re: Платіжна система EasyPay

Ізіпей випустив власну віртуальну картку системи "Простір". Навіщо?
https://easypay.ua/promo/landing-virtual-card
Кочевник
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 16.02.17
Подякував: 195 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 65, 66, 67
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 09:48
669 254372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 07:38
Portmone
EasyPay или GlobalMoney 1, 2, 3, 4
witalij » Пон 12 вер, 2016 21:05
34 10107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 15:09
elgroshy500
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
6 4626
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.