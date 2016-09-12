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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:40

Re: Платіжна система EasyPay

А шо, платіж по ІБАНу ніяк?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:34

  Кочевник написав:А шо, платіж по ІБАНу ніяк?


На новом сайте в шаблоне с реквизитами вместо номера счёта нужно вставить IBAN, а затем этот IBAN нужно указать в назначении платежа. Больше никаких изменений делать не нужно. Проверил 10 гривнами - платёж успешно зачислен на счёт. На старом сайте авторизация отключена, зайти не получится.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:37

Re: Платіжна система EasyPay

Я пробовав тиждень тому старий шаблон - отримувачу гроші попали.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:46

  Кочевник написав:Я пробовав тиждень тому старий шаблон - отримувачу гроші попали.


Вы отправляли через старый сайт? (Там IBAN не помещается)
В старом шаблоне я заменил номер счёта на IBAN и указал его в назначении.
Тестовые 10 грн отправлял на депозит Альфы, платёж успешно зачислен.

На какой банк Вы отправляли? Без приключений отправляется только на Альфу.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:17

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clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:25

Re: Платіжна система EasyPay

  clientage написав:Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс

З кредитки теж?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:38

  chipmunk написав:
  clientage написав:Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс

З кредитки теж?

Ну эт наврядли :)
Вернее, у Изи комисс то ТОЖЕ не будет за зачисление, а вот за списание с кредитки будет -3..4% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:50

Що зараз у Ізі з розцінками на комуналь? Скільки орієнтовно потрібно віднімати від кишмиша?
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klug
 
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Так с виртуалки нет комисс
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clientage
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  #<1 ... 154155156157
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