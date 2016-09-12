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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:40
Re: Платіжна система EasyPay
А шо, платіж по ІБАНу ніяк?
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:34
На новом сайте в шаблоне с реквизитами вместо номера счёта нужно вставить IBAN, а затем этот IBAN нужно указать в назначении платежа. Больше никаких изменений делать не нужно. Проверил 10 гривнами - платёж успешно зачислен на счёт. На старом сайте авторизация отключена, зайти не получится.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:37
Re: Платіжна система EasyPay
Я пробовав тиждень тому старий шаблон - отримувачу гроші попали.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:46
Вы отправляли через старый сайт? (Там IBAN не помещается)
В старом шаблоне я заменил номер счёта на IBAN и указал его в назначении.
Тестовые 10 грн отправлял на депозит Альфы, платёж успешно зачислен.
На какой банк Вы отправляли? Без приключений отправляется только на Альфу.
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:17
кешбек 5%
Компанія EasyPay дає
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Кешбек насчитывается только за оплаты виртуальной картой EasyPay.
Кешбек насчитывается только за
*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:25
Re: Платіжна система EasyPay
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:38
Ну эт наврядли
Вернее, у Изи комисс то ТОЖЕ не будет за зачисление, а вот за списание с кредитки будет -3..4%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:50
Що зараз у Ізі з розцінками на комуналь? Скільки орієнтовно потрібно віднімати від кишмиша?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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