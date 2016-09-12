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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:22
clientage написав:
Кешбек насчитывается только за оплаты виртуальной картой
EasyPay.
*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс
Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:32
Aps написав: clientage написав:
Кешбек насчитывается только за оплаты виртуальной картой
EasyPay.
*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс
Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (
Тоже не вижу, поддержка сказала , что техническая ошибка, заявку передали специалистам, они должны "активировать вашу виртуальную карту".
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:18
Подскажите пожалуйста, пополнить без комиссии виртуальную карту EasyPay с карты Коко Форварда можно прямо на сайте EasyPay?
С виртуалки EasyPay оплата коммунальных платежей без комиссии?
Хочу зарегистрироваться на EasyPay- дайте пожалуйста реферальную ссылку по акции Приведи друга
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