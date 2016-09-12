Платіжна система EasyPay
+ Додати тему
Відповісти на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:22
clientage написав:
Кешбек насчитывается только за оплаты
виртуальной картой
EasyPay.
*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс
Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (
Aps
Повідомлень: 3110
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 322 раз.
Профіль
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:32
Aps написав: clientage написав:
Кешбек насчитывается только за оплаты
виртуальной картой
EasyPay.
*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс
Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (
Тоже не вижу, поддержка сказала , что техническая ошибка, заявку передали специалистам, они должны "активировать вашу виртуальную карту".
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Повідомлень: 2342
З нами з: 18.09.13
Подякував: 456 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:18
Подскажите пожалуйста, пополнить без комиссии виртуальную карту EasyPay с карты Коко Форварда можно прямо на сайте EasyPay?
С виртуалки EasyPay оплата коммунальных платежей без комиссии?
Хочу зарегистрироваться на EasyPay- дайте пожалуйста реферальную ссылку по акции Приведи друга
Укажите промокод , и гарантированно получите UO2TAPO к Бонусу к депозиту от Минфина ( +50грн minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
larnic
Повідомлень: 230
З нами з: 15.12.13
Подякував: 339 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:15
larnic написав:
Подскажите пожалуйста, пополнить без комиссии виртуальную карту EasyPay с карты Коко Форварда можно прямо на сайте EasyPay?
С виртуалки EasyPay оплата коммунальных платежей без комиссии?
Хочу зарегистрироваться на EasyPay- дайте пожалуйста реферальную ссылку по акции Приведи друга
Можно пополнить.
Оплата без комиссии.
Реф. ссылка
https://easypaydeeplink.page.link/?link ... a.easysoft
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
Повідомлень: 383
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 82 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:26
larnic От 500 гривен пополнение любой картой без комиссии
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
Повідомлень: 307
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:30
Нажимаю на ссылку создания виртуальной карты и ничего не происходит - просто перекидывает на страницу с картами, где у меня уже есть карта EasyPay Форварда... Это как понимать?
Vorlon
Повідомлень: 7895
З нами з: 14.06.13
Подякував: 392 раз.
Подякували: 807 раз.
Профіль
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:38
Vorlon написав:
Нажимаю на ссылку создания виртуальной карты и ничего не происходит - просто перекидывает на страницу с картами, где у меня уже есть карта EasyPay Форварда... Это как понимать?
Основная карта д.б. сформироваться из основного кошелька. Он у меня был пустой и сейчас не виден, также как и виртуальная карта.
viewtopic.php?p=4861553#p4861553
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Повідомлень: 2342
З нами з: 18.09.13
Подякував: 456 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
669
255597
34
11669
6
4761
Пон 10 гру, 2018 19:41 v57