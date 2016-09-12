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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 156157158159>
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:22

  clientage написав:Кешбек насчитывается только за оплаты виртуальной картой EasyPay.

*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс


Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:32

  Aps написав:
  clientage написав:Кешбек насчитывается только за оплаты виртуальной картой EasyPay.

*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс


Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (

Тоже не вижу, поддержка сказала , что техническая ошибка, заявку передали специалистам, они должны "активировать вашу виртуальную карту".
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:18

Подскажите пожалуйста, пополнить без комиссии виртуальную карту EasyPay с карты Коко Форварда можно прямо на сайте EasyPay?
С виртуалки EasyPay оплата коммунальных платежей без комиссии?
Хочу зарегистрироваться на EasyPay- дайте пожалуйста реферальную ссылку по акции Приведи друга :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:15

  larnic написав:Подскажите пожалуйста, пополнить без комиссии виртуальную карту EasyPay с карты Коко Форварда можно прямо на сайте EasyPay?
С виртуалки EasyPay оплата коммунальных платежей без комиссии?
Хочу зарегистрироваться на EasyPay- дайте пожалуйста реферальную ссылку по акции Приведи друга :D

Можно пополнить.
Оплата без комиссии.
Реф. ссылка https://easypaydeeplink.page.link/?link ... a.easysoft
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:26

larnic От 500 гривен пополнение любой картой без комиссии
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:30

Нажимаю на ссылку создания виртуальной карты и ничего не происходит - просто перекидывает на страницу с картами, где у меня уже есть карта EasyPay Форварда... Это как понимать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:38

  Vorlon написав:Нажимаю на ссылку создания виртуальной карты и ничего не происходит - просто перекидывает на страницу с картами, где у меня уже есть карта EasyPay Форварда... Это как понимать?

Виртуальная карта д.б. сформироваться из основного кошелька. Он у меня был пустой и сейчас не виден, также как и виртуальная карта.
viewtopic.php?p=4861553#p4861553
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  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:30

зашел в застосунок (давненько не заходил), сразу после логина засветилась
ниче не активировал :)
шо ж, 5> викиных 2
бум пробовать
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:14

v57
Установил приложение ради интереса - карты как не было, так и нет. Может ей Форвардовская мешает?
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 04 лют, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:18

там вроде на тлф она подвязана
мож вход по мейлу настроен? или с тлф шото не так
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