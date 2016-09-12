RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:25

v57
Что значит подвязана, если у меня раньше её не было и я несколько лет ничего не платил здесь? В настройках аккаунта есть и телефон и почта. Заходил по телефону в качестве логина...
Vorlon
 
Повідомлень: 7899
З нами з: 14.06.13
Подякував: 392 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:31

в факах написано- нет ни номера карты, ни свв только тлф
и если в кабине с тлф траблы, то шото пошло не так
это все мои домыслы :)
v57
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 14.03.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:34

  v57 написав:зашел в застосунок (давненько не заходил), сразу после логина засветилась
ниче не активировал :)
шо ж, 5> викиных 2
бум пробовать

Вы раньше кошельком Изи пользовались?
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 18.09.13
Подякував: 456 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 65, 66, 67
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 09:48
669 255612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 07:38
Portmone
EasyPay или GlobalMoney 1, 2, 3, 4
witalij » Пон 12 вер, 2016 21:05
34 11675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 15:09
elgroshy500
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
6 4763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.