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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:25

v57
Что значит подвязана, если у меня раньше её не было и я несколько лет ничего не платил здесь? В настройках аккаунта есть и телефон и почта. Заходил по телефону в качестве логина...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:31

в факах написано- нет ни номера карты, ни свв только тлф
и если в кабине с тлф траблы, то шото пошло не так
это все мои домыслы :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:34

  v57 написав:зашел в застосунок (давненько не заходил), сразу после логина засветилась
ниче не активировал :)
шо ж, 5> викиных 2
бум пробовать

Вы раньше кошельком Изи пользовались?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:14

нет. только картами
а когда вместо мсс связи проставили мсс какого-то квазикеша, то перестал
писал об этом здесь, так что можна найти дату этого переставания :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35

Re: Платіжна система EasyPay

Заплатил вчера за коммуналку в кабине с виртуалки, подключил по рефералке другой номер. Кешбека нет ни на первом акке за коммунальный платёж, ни на втором за регистрацию по рефералке.
Жулики.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:14

Фантом, а чо чат грит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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