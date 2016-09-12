Платіжна система EasyPay

Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35

Заплатил вчера за коммуналку в кабине с виртуалки, подключил по рефералке другой номер. Кешбека нет ни на первом акке за коммунальный платёж, ни на втором за регистрацию по рефералке.

Жулики.

Кто не пьёт, тот не рискует.