v57
Что значит подвязана, если у меня раньше её не было и я несколько лет ничего не платил здесь? В настройках аккаунта есть и телефон и почта. Заходил по телефону в качестве логина...
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:25
v57
Что значит подвязана, если у меня раньше её не было и я несколько лет ничего не платил здесь? В настройках аккаунта есть и телефон и почта. Заходил по телефону в качестве логина...
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:31
в факах написано- нет ни номера карты, ни свв только тлф
и если в кабине с тлф траблы, то шото пошло не так
это все мои домыслы
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:34
Вы раньше кошельком Изи пользовались?
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:14
нет. только картами
а когда вместо мсс связи проставили мсс какого-то квазикеша, то перестал
писал об этом здесь, так что можна найти дату этого переставания
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35
Re: Платіжна система EasyPay
Заплатил вчера за коммуналку в кабине с виртуалки, подключил по рефералке другой номер. Кешбека нет ни на первом акке за коммунальный платёж, ни на втором за регистрацию по рефералке.
Жулики.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:38
Платіжна система EasyPay
Только-что оплачивал комунальные, сразу после платежа увидел кэшбэк, который отображается на виртуальной карте под основным балансом.
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