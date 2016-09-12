Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:25
v57 Что значит подвязана, если у меня раньше её не было и я несколько лет ничего не платил здесь? В настройках аккаунта есть и телефон и почта. Заходил по телефону в качестве логина...
Vorlon
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:31
в факах написано- нет ни номера карты, ни свв только тлф
и если в кабине с тлф траблы, то шото пошло не так
это все мои домыслы
v57
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:34
v57 написав:
зашел в застосунок (давненько не заходил), сразу после логина засветилась
ниче не активировал
шо ж, 5> викиных 2
бум пробовать
Вы раньше кошельком Изи пользовались?
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vollena71
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:14
нет. только картами
а когда вместо мсс связи проставили мсс какого-то квазикеша, то перестал
писал об этом здесь, так что можна найти дату этого переставания
v57
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Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35
Заплатил вчера за коммуналку в кабине с виртуалки, подключил по рефералке другой номер. Кешбека нет ни на первом акке за коммунальный платёж, ни на втором за регистрацию по рефералке.
Жулики.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:14
Фантом, а чо чат грит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:38
Фантом написав:Заплатил вчера за коммуналку в кабине с виртуалки, подключил по рефералке другой номер. Кешбека нет ни на первом акке за коммунальный платёж, ни на втором за регистрацию по рефералке. Жулики.
Только-что оплачивал комунальные, сразу после платежа увидел кэшбэк, который отображается на виртуальной карте под основным балансом.
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wilomik
Повідомлень: 12
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:24
clientage написав: Фантом
, а чо чат грит?
А у них есть чат?
Aps
Повідомлень: 3124
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:32
Aps написав: clientage написав: Фантом
, а чо чат грит?
А у них есть чат?
А всьоо уже, нема чату
Есть ток 0800
Мона еще на мордокнигу настучать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30322
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 3526 раз.
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2
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:34
Aps написав: clientage написав: Фантом
, а чо чат грит?
А у них есть чат?
Есть, в Мессенджере.
https://www.facebook.com/easypayUA/
wilomik
Повідомлень: 12
З нами з: 20.07.18
Подякував: 0 раз.
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