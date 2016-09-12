Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:52
clientage
Я ж говорю. Жулики.
Сутки прошли после жалобы.
Они мне когда-то платёж на 5к профукали. То я задолбался им звонить.
Пусть моими копейками подавятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:57
vollena71 написав: Aps написав: clientage написав:
Кешбек насчитывается только за оплаты
виртуальной картой
EasyPay.
*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс
Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (
Тоже не вижу, поддержка сказала , что техническая ошибка, заявку передали специалистам, они должны "активировать вашу виртуальную карту".
Пришла смска "Ваше звернення опрацьоване. Віртуальну карту активовано"
Карта в кабинете появилась. Кешбек сразу после оплаты, для вывода надо мин100грн.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:22
угу
за оплату кб начисляют сразу а вот зареганому по моей ссылке другу 25г нет
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51
vollena71 написав:Пришла смска "Ваше звернення опрацьоване. Віртуальну карту активовано" Карта в кабинете появилась.
Много времени «опрацьовували»?
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли, а вчера продублировал звонком - тоже пока тишина.
wilomik
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