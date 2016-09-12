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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:52

clientage Я ж говорю. Жулики.
Сутки прошли после жалобы. :evil:
Зображення
Они мне когда-то платёж на 5к профукали. То я задолбался им звонить.
Пусть моими копейками подавятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:57

  vollena71 написав:
  Aps написав:
  clientage написав:Кешбек насчитывается только за оплаты виртуальной картой EasyPay.

*Виртуальная карта EasyPay пополняется от 500 грн без комисс


Как понимаю эта карта должна была в кабинете появиться без всяких телодвижений с моей стороны?
Бо что то не видать ее: (

Тоже не вижу, поддержка сказала , что техническая ошибка, заявку передали специалистам, они должны "активировать вашу виртуальную карту".

Пришла смска "Ваше звернення опрацьоване. Віртуальну карту активовано"
Карта в кабинете появилась. Кешбек сразу после оплаты, для вывода надо мин100грн.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:22

угу
за оплату кб начисляют сразу
а вот зареганому по моей ссылке другу 25г нет
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51

Платіжна система EasyPay

vollena71 написав:Пришла смска "Ваше звернення опрацьоване. Віртуальну карту активовано"
Карта в кабинете появилась.

Много времени «опрацьовували»?
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли, а вчера продублировал звонком - тоже пока тишина.
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:57

  wilomik написав:
vollena71 написав:Пришла смска "Ваше звернення опрацьоване. Віртуальну карту активовано"
Карта в кабинете появилась.

Много времени «опрацьовували»?
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли, а вчера продублировал звонком - тоже пока тишина.

04.02 заявка по тлф, прислана смска с номером заявки, 06.02 решение
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:05

Re: Платіжна система EasyPay

старые акки без виртуалок,они ж пишут,шо по активности решают кому она надо.Если сильно надо- сам активировал и делов https://easypay.ua/promo/landing-virtua ... 2sYoMllZ3g
даже старая копейка с кошеля на неё перевелась)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:11

  Мизантрóп написав:Если сильно надо- сам активировал и делов https://easypay.ua/promo/landing-virtua ... 2sYoMllZ3g
даже старая копейка с кошеля на неё перевелась)


Не активируется так ничего.
Просто переходит в закладки карты где ее нет.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:18

  Мизантрóп написав:они ж пишут

Где?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:34

  Aps написав:
  Мизантрóп написав:Если сильно надо- сам активировал и делов https://easypay.ua/promo/landing-virtua ... 2sYoMllZ3g
даже старая копейка с кошеля на неё перевелась)


Не активируется так ничего.
Просто переходит в закладки карты где ее нет.

я меня получилось,не сразу,пару минут и увидел газмясную виртуалку в акке без движения с 2016-го,еще копейка с кошеля на нее упала.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:46

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:они ж пишут

Где?

c рефой спутал) Наличие или отсутствие реферальной программы в личном кабинете регулируется внутренней политикой компании на основе активности пользователя.Подозреваю шо вирт туда же
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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