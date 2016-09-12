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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:43
У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:26
wilomik написав:
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли.
А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.
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Aps
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:28
Aps, 0800 -- рулит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
- Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:29
clientage написав:Aps
, 0800 -- рулит
Ну я тоже особо не спешу. )
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Aps
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:32
Aps написав: wilomik написав:
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли.
А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.
Не стОит ждать результатов по мессенджеру, до сих пор молчат.
Звонком два дня и все решилось, даже смс пришла о решении вопроса.
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wilomik
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