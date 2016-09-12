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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 159160161162>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:43

  Мизантрóп написав:старые акки без виртуалок,они ж пишут,шо по активности решают кому она надо.Если сильно надо- сам активировал и делов https://easypay.ua/promo/landing-virtua ... 2sYoMllZ3g
даже старая копейка с кошеля на неё перевелась)

У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:26

  wilomik написав:Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли.


А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:28

Aps, 0800 -- рулит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:29

  clientage написав:Aps, 0800 -- рулит


Ну я тоже особо не спешу. )
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:32

Re: Платіжна система EasyPay

Aps написав:
  wilomik написав:Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли.


А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.

Не стОит ждать результатов по мессенджеру, до сих пор молчат.
Звонком два дня и все решилось, даже смс пришла о решении вопроса.
wilomik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:21

Re: Платіжна система EasyPay

wilomik написав:
Aps написав: А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.

Не стОит ждать результатов по мессенджеру, до сих пор молчат.
Звонком два дня и все решилось, даже смс пришла о решении вопроса.


Подключили карту.
Так что мессенджер тоже вариант, особенно если никуда не спешиш.)
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:27

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:старые акки без виртуалок,они ж пишут,шо по активности решают кому она надо.Если сильно надо- сам активировал и делов https://easypay.ua/promo/landing-virtua ... 2sYoMllZ3g
даже старая копейка с кошеля на неё перевелась)

У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay

FB 15 минут и порядок
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:
  Мизантрóп написав:старые акки без виртуалок,они ж пишут,шо по активности решают кому она надо.Если сильно надо- сам активировал и делов https://easypay.ua/promo/landing-virtua ... 2sYoMllZ3g
даже старая копейка с кошеля на неё перевелась)

У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay

FB 15 минут и порядок

Ага, уже натренировались. А то саппорт сначала 20 мин уговаривал, шо я просто не вижу серенькую карту в левом верхнем углу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:36

Re: Платіжна система EasyPay

А вывести кешбэк кому-то удалось? Мне при попытке вывода пишет "Платежная ошибка. Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн. На самой виртуальной карте 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:38

Re: Платіжна система EasyPay

  ingtrans написав:Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн.

Може там 125 треба, з податком?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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