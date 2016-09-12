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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:43
У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:26
wilomik написав:
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли.
А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.
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Aps
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:28
Aps, 0800 -- рулит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:29
clientage написав:Aps
, 0800 -- рулит
Ну я тоже особо не спешу. )
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Aps
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:32
Aps написав: wilomik написав:
Оставил одну заявку через Мессенджер - уже 3-и сутки пошли.
А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.
Не стОит ждать результатов по мессенджеру, до сих пор молчат.
Звонком два дня и все решилось, даже смс пришла о решении вопроса.
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wilomik
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:21
wilomik написав:
Aps написав: А я вот уже второй день все пытаюсь заявку подать через тот Мессенджер.
Тут никто никуда не спешит.
Не стОит ждать результатов по мессенджеру, до сих пор молчат.
Звонком два дня и все решилось, даже смс пришла о решении вопроса.
Подключили карту.
Так что мессенджер тоже вариант, особенно если никуда не спешиш.)
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Aps
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:27
clientage написав:
У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay
FB 15 минут и порядок
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:34
Мизантрóп написав: clientage написав:
У меня ток через саппорт получилось:
Ваше звернення №452867 опрацьовано. Віртуальна карта активована. Служба підтримки EasyPay
FB 15 минут и порядок
Ага, уже натренировались. А то саппорт сначала 20 мин уговаривал, шо я просто не вижу серенькую карту в левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:36
А вывести кешбэк кому-то удалось? Мне при попытке вывода пишет "Платежная ошибка. Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн. На самой виртуальной карте 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:38
ingtrans написав:
Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн.
Може там 125 треба, з податком?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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