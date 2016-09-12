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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 09 лют, 2020 13:48
chipmunk написав:
Може там 125 треба, з податком?
Кто ж его знает, но написано "будет доступен для вывода с момента, когда вы накопите 100 грн." Обратился в по телефону поддержку. Пока не смогли ничем помочь - создали заявку для технических специалистов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:05
Та-же беда. Жду ответа по заявке 0800. Может в сроке уз дело? Я очень давно регистрировался.
Skiw
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:36
ingtrans написав:А вывести кешбэк кому-то удалось? Мне при попытке вывода пишет "Платежная ошибка. Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн. На самой виртуальной карте 0.
При 210 грн даёт возможность вывести на карту, но с комиссией.
И, что без комиссии никак??
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wilomik
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:40
wilomik написав:
ingtrans написав:А вывести кешбэк кому-то удалось? Мне при попытке вывода пишет "Платежная ошибка. Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн. На самой виртуальной карте 0.
При 210 грн даёт возможность вывести на карту, но с комиссией.
И, что без комиссии никак??
А вы выводите на Виртуалку, с нее оплачивайте коммуналку и... в результате у вас должно остаться кешбэка на Виртуалке не более 5 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:17
clientage а пополнение виртуалки с new card укрсиба окешбечится укрсибом?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
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omb
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:28
Навряяядли, там манисенд 4829 (по Визе)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22
clientage написав:
А вы выводите на Виртуалку, с нее оплачивайте коммуналку и... в результате у вас должно остаться кешбэка на Виртуалке не более 5 грн
СПС, это уже то, что нужно.
А какие сроки этой 5% кэшбэчной акции?
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wilomik
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:24
wilomik написав: clientage написав:
А вы выводите на Виртуалку, с нее оплачивайте коммуналку и... в результате у вас должно остаться кешбэка на Виртуалке не более 5 грн
СПС, это уже то, что нужно.
А какие сроки этой 5% кэшбэчной акции?
Та нихто не знает пределов такой щедрости Изи. Мож завтра и прикроют
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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