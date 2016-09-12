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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:48

Re: Платіжна система EasyPay

  chipmunk написав:Може там 125 треба, з податком?

Кто ж его знает, но написано "будет доступен для вывода с момента, когда вы накопите 100 грн." Обратился в по телефону поддержку. Пока не смогли ничем помочь - создали заявку для технических специалистов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:05

Та-же беда. Жду ответа по заявке 0800. Может в сроке уз дело? Я очень давно регистрировался.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:36

Re: Платіжна система EasyPay

ingtrans написав:А вывести кешбэк кому-то удалось? Мне при попытке вывода пишет "Платежная ошибка. Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн. На самой виртуальной карте 0.

При 210 грн даёт возможность вывести на карту, но с комиссией.
И, что без комиссии никак??
[spoiler]Зображення

[/spoiler]
wilomik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:40

  wilomik написав:
ingtrans написав:А вывести кешбэк кому-то удалось? Мне при попытке вывода пишет "Платежная ошибка. Недостаточно средств на счете", хотя кешбэка набежало 114,75 грн. На самой виртуальной карте 0.

При 210 грн даёт возможность вывести на карту, но с комиссией.
И, что без комиссии никак??

А вы выводите на Виртуалку, с нее оплачивайте коммуналку и... в результате у вас должно остаться кешбэка на Виртуалке не более 5 грн :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:17

clientage а пополнение виртуалки с new card укрсиба окешбечится укрсибом?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:28

Навряяядли, там манисенд 4829 (по Визе) :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22

Re: Платіжна система EasyPay

clientage написав:А вы выводите на Виртуалку, с нее оплачивайте коммуналку и... в результате у вас должно остаться кешбэка на Виртуалке не более 5 грн :idea:

СПС, это уже то, что нужно.
А какие сроки этой 5% кэшбэчной акции?
wilomik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:24

  wilomik написав:
clientage написав:А вы выводите на Виртуалку, с нее оплачивайте коммуналку и... в результате у вас должно остаться кешбэка на Виртуалке не более 5 грн :idea:

СПС, это уже то, что нужно.
А какие сроки этой 5% кэшбэчной акции?

Та нихто не знает пределов такой щедрости Изи. Мож завтра и прикроют :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 159160161162
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