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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:30

Вивід з віртуальної картки

Ну вхід від 500 гривень безкоштовно, а вихід як? Є безкоштовні можливості якось вивести якісь кошти з віртуалки ізі- наприклад на моню?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:34

  1finanсier написав:Ну вхід від 500 гривень безкоштовно, а вихід як? Є безкоштовні можливості якось вивести якісь кошти з віртуалки ізі- наприклад на моню?

1% +5 грн.
viewtopic.php?p=4866131#p4866131
або 0% знов через комуналь ,но лучше пополнить Алку https://easypay.ua/catalog/bank/popolne ... rd-deposit :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 10 лют, 2020 07:43, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:42

Re: Платіжна система EasyPay

Есть еще такая приписка:
Комісія на перекази між зареєстрованими картками нижча на 50%

Так что самый минимум для перевода получится 0,5%+2,5 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:44

Re: Платіжна система EasyPay

  ingtrans написав:самый минимум для перевода получится 0,5%+2,5 грн.
докуя
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:53

Re: Платіжна система EasyPay

  Мизантрóп написав:докуя

Ну есть как есть. Дешевле, конечно, опять пустить на комуналку.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:18

  omb написав:clientage а пополнение виртуалки с new card укрсиба окешбечится укрсибом?

Хід думок правильний, але р2р і віртуалка для вказаних цілей не підходить.
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  #<1 ... 160161162163
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