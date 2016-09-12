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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:30
Вивід з віртуальної картки
Ну вхід від 500 гривень безкоштовно, а вихід як? Є безкоштовні можливості якось вивести якісь кошти з віртуалки ізі- наприклад на моню?
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:34
1% +5 грн.
viewtopic.php?p=4866131#p4866131
або 0% знов через комуналь ,но лучше пополнить Алку
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 10 лют, 2020 07:43, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:42
Re: Платіжна система EasyPay
Есть еще такая приписка:
Так что самый минимум для перевода получится 0,5%+2,5 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:44
Re: Платіжна система EasyPay
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:53
Re: Платіжна система EasyPay
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 08:18
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