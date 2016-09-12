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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:16

Проверил, все работает и 5% начислили и за рефералку 25 грн пришло, отличная тема увеличить лимит оплат в укрсибе :)
Если кому надо линк на рефералку в +25 грн, держите https://easypaydeeplink.page.link/?link=https://easypay.ua/ua/auth/register?referrerId=5555502b7a64766435696445644c626349394c55525337796a62755334347a49&apn=ua.easypay.clientandroid&isi=1258146089&ibi=ua.easysoft
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:25

Re: Платіжна система EasyPay

Я вчера создал заявку из-за невозможности вывода кешбэка, при нажатии кнопки Вивести получаю ошибку "Платiжна помилка. Недостатньо коштiв на рахунку". Сегодня получил ответ:
По факту Вашего обращения № ######## сообщаем, что вывод кешбека возможен только на Виртуальную карту EasyPay, после чего Вы можете вывести средства на карту VISA/MasterCard.

Замечательно, что получил, но в проблему не вникали. Ошибка возникает сразу после нажатия кнопки, ни о каком выборе карт для вывода речь даже не идет. И сценарий четко проговаривали с поддержкой во время регистрации заявки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка + 161 грн по акции "Нагорода за візит" для дебетовой карты
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:34

кто-то ПРИГЛАШЕННЫЙ получил 25гр, а то мой приглашенный нет
поддержка закопипастила кусок о покупке на 50гр
так приглашенный для получения своих 25 должен делать эту покупку?
Востаннє редагувалось v57 в Пон 10 лют, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:36

v57 я приглашенный и после оплаты - получил 25 грн на кешбечный счет
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:39

дел
Востаннє редагувалось v57 в Пон 10 лют, 2020 16:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:41

v57 написано ж, что сделал :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:58

  omb написав:v57 написано ж, что сделал :)

https://easypay.ua/promo/cashback-info
хм в п3 сказано, шо приведенному- сразу 25 :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:02

Re: Платіжна система EasyPay

  v57 написав:хм в п3 сказано, шо приведенному- сразу 25

Приведеним вважається друг, який зареєструвався в EasyPay. Кешбек 25 грн нараховується, коли приведений користувач вперше сплачує Віртуальною карткою один із сервісів в системі EasyPay на суму від 50 грн, окрім грошових переказів, поповнення мобільного та переказу коштів за реквізитами. Для відслідковування цієї дії користувач на момент оплати повинен бути авторизований в системі EasyPay.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка + 161 грн по акции "Нагорода за візит" для дебетовой карты
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:38

Чем лучше пополнить вирталку простир на изе?
В приложении постоянно выскакивает "возникла сетевая ошибка". Хоть от домашнего вифи, хоть от двух операторов мобайл.
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