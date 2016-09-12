Если кому надо линк на рефералку в +25 грн, держите
|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:16
Проверил, все работает и 5% начислили и за рефералку 25 грн пришло, отличная тема увеличить лимит оплат в укрсибе
Если кому надо линк на рефералку в +25 грн, держите
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:25
Re: Платіжна система EasyPay
Я вчера создал заявку из-за невозможности вывода кешбэка, при нажатии кнопки Вивести получаю ошибку "Платiжна помилка. Недостатньо коштiв на рахунку". Сегодня получил ответ:
Замечательно, что получил, но в проблему не вникали. Ошибка возникает сразу после нажатия кнопки, ни о каком выборе карт для вывода речь даже не идет. И сценарий четко проговаривали с поддержкой во время регистрации заявки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:34
кто-то ПРИГЛАШЕННЫЙ получил 25гр, а то мой приглашенный нет
поддержка закопипастила кусок о покупке на 50гр
так приглашенный для получения своих 25 должен делать эту покупку?
Востаннє редагувалось v57 в Пон 10 лют, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:36
v57 я приглашенный и после оплаты - получил 25 грн на кешбечный счет
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:39
дел
Востаннє редагувалось v57 в Пон 10 лют, 2020 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:41
v57 написано ж, что сделал
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:58
хм в п3 сказано, шо приведенному- сразу 25
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:02
Re: Платіжна система EasyPay
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:38
Чем лучше пополнить вирталку простир на изе?
В приложении постоянно выскакивает "возникла сетевая ошибка". Хоть от домашнего вифи, хоть от двух операторов мобайл.
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07
У Вас получилось вывести, в конечном итоге, кешбек? У меня такая-же проблема, не выводится с такой-же ошибкой.
|