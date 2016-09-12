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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:36
Andrew75 написав: ingtrans написав:
Я вчера создал заявку из-за невозможности вывода кешбэка, при нажатии кнопки Вивести получаю ошибку "Платiжна помилка. Недостатньо коштiв на рахунку". Сегодня получил ответ:
По факту Вашего обращения № ######## сообщаем, что вывод кешбека возможен только на Виртуальную карту EasyPay, после чего Вы можете вывести средства на карту VISA/MasterCard.
Замечательно, что получил, но в проблему не вникали. Ошибка возникает сразу после нажатия кнопки, ни о каком выборе карт для вывода речь даже не идет. И сценарий четко проговаривали с поддержкой во время регистрации заявки.
У Вас получилось вывести, в конечном итоге, кешбек? У меня такая-же проблема, не выводится с такой-же ошибкой.
Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:42
clientage написав:
Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух
А у меня не выводится кешбек, выдаёт ошибку как тут люди писали.
Вы сразу выводили после начисления? Может, подождать немного нужно?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:51
Andrew75 написав: clientage написав:
Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух
А у меня не выводится кешбек, выдаёт ошибку как тут люди писали.
Вы сразу выводили после начисления? Может, подождать немного нужно?
Ну може в минут 5 вышла пауза
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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