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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:36

  Andrew75 написав:
  ingtrans написав:Я вчера создал заявку из-за невозможности вывода кешбэка, при нажатии кнопки Вивести получаю ошибку "Платiжна помилка. Недостатньо коштiв на рахунку". Сегодня получил ответ:
По факту Вашего обращения № ######## сообщаем, что вывод кешбека возможен только на Виртуальную карту EasyPay, после чего Вы можете вывести средства на карту VISA/MasterCard.

Замечательно, что получил, но в проблему не вникали. Ошибка возникает сразу после нажатия кнопки, ни о каком выборе карт для вывода речь даже не идет. И сценарий четко проговаривали с поддержкой во время регистрации заявки.

У Вас получилось вывести, в конечном итоге, кешбек? У меня такая-же проблема, не выводится с такой-же ошибкой.

Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:42

Re: Платіжна система EasyPay

  clientage написав:Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух

А у меня не выводится кешбек, выдаёт ошибку как тут люди писали.
Вы сразу выводили после начисления? Может, подождать немного нужно?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:51

  Andrew75 написав:
  clientage написав:Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух

А у меня не выводится кешбек, выдаёт ошибку как тут люди писали.
Вы сразу выводили после начисления? Может, подождать немного нужно?

Ну може в минут 5 вышла пауза
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 05:46

Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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