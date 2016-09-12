|
|
|
Платіжна система EasyPay
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:36
Andrew75 написав: ingtrans написав:
Я вчера создал заявку из-за невозможности вывода кешбэка, при нажатии кнопки Вивести получаю ошибку "Платiжна помилка. Недостатньо коштiв на рахунку". Сегодня получил ответ:
По факту Вашего обращения № ######## сообщаем, что вывод кешбека возможен только на Виртуальную карту EasyPay, после чего Вы можете вывести средства на карту VISA/MasterCard.
Замечательно, что получил, но в проблему не вникали. Ошибка возникает сразу после нажатия кнопки, ни о каком выборе карт для вывода речь даже не идет. И сценарий четко проговаривали с поддержкой во время регистрации заявки.
У Вас получилось вывести, в конечном итоге, кешбек? У меня такая-же проблема, не выводится с такой-же ошибкой.
Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30363
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2421 раз.
- Подякували: 3531 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:42
clientage написав:
Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух
А у меня не выводится кешбек, выдаёт ошибку как тут люди писали.
Вы сразу выводили после начисления? Может, подождать немного нужно?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:51
Andrew75 написав: clientage написав:
Просто просвитело. Вывел на Виртуалку чуть больше 104грн.
Взяли комисс 1 коп -- маленько жлобисько, пришлось учитывать расход отдельной строкой в ДомБух
А у меня не выводится кешбек, выдаёт ошибку как тут люди писали.
Вы сразу выводили после начисления? Может, подождать немного нужно?
Ну може в минут 5 вышла пауза
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30363
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2421 раз.
- Подякували: 3531 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 лют, 2020 05:46
Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:21
ingtrans написав:
Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?
Вот у меня на виртуалке оставалость 2грн с копейками, и я спокойно вывел на неё КБ под 104. Изя снимает комисс 1 коп за вывод КБ на Виртуалку. Думаю нуна обеспечить ту 1 коп на Виртуалке ДО вывода КБ
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30363
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2421 раз.
- Подякували: 3531 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:25
clientage написав:
Изя снимает комисс 1 коп за вывод КБ на Виртуалку. Думаю нуна обеспечить ту 1 коп на Виртуалке ДО вывода КБ
Когда увидел сообщение, у меня сразу возникло предположение, что на виртуалке должно было что-то должно остаться, чтобы вывести кешбэк, но пока поддержка не подтвердила и не опровергла. Хотя снимать что-то с виртуалки при выводе кешбэка на нее выглядит ну крайне не логичным. Уже бы снимали с самого выводимого кешбэка. А так получается, что на карту перевести нельзя, потому что на ней 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:10
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
-
omb
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:36
omb написав:
Подтверждаю, при 0 на счету не дает выводить. Пополнил карту и сразу вывелось спокойно
Зачем такое делать, тем более, что декларируют бесплатный вывод на виртуальную карту? В ближайшее время ничего платить не нужно на сумму более 500 грн, поэтому у меня кешбэк, похоже, застрял на какое-то время.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|675
|256488
|
|
|34
|11749
|
|
|6
|4807
|
Пон 10 гру, 2018 19:41
v57
|