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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:08

  clientage написав:
  ingtrans написав:Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?

Вот у меня на виртуалке оставалость 2грн с копейками, и я спокойно вывел на неё КБ под 104. Изя снимает комисс 1 коп за вывод КБ на Виртуалку. Думаю нуна обеспечить ту 1 коп на Виртуалке ДО вывода КБ :mrgreen:

О, так наверное, в этом дело. У меня нет совсем денег. А та 1 копейка снимается с карточных денег или с кешбечных?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:15

Re: Платіжна система EasyPay

  Andrew75 написав:О, так наверное, в этом дело. У меня нет совсем денег. А та 1 копейка снимается с карточных денег или с кешбечных?

Опытным путем доказали, что с карточных, что тоже старанно. Хорошо, что они еще не додумались при пополнении виртуальной карты снаружи снимать комиссию с вируальной карты до собственно пополнения :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:15

  Andrew75 написав:
  clientage написав:
  ingtrans написав:Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?

Вот у меня на виртуалке оставалость 2грн с копейками, и я спокойно вывел на неё КБ под 104. Изя снимает комисс 1 коп за вывод КБ на Виртуалку. Думаю нуна обеспечить ту 1 коп на Виртуалке ДО вывода КБ :mrgreen:

О, так наверное, в этом дело. У меня нет совсем денег. А та 1 копейка снимается с карточных денег или с кешбечных?

да похоже с карточных, криворукие у Изи так замастырили :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38

Re: Платіжна система EasyPay

Точно, как только обеспечил 1 копейку на карте, сразу же получилось вывести.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:49

Я так понимаю, шо Изя заточил эту мзду под будущую комисс за обнал КБ. А пока типа аХция, но совсем нашару низзя, сумма д.б. ненулевой, а.. геморрной :lol: :lol:
Причем так старался про себя любимого не забыть, шо влепил снятие комисс ДО оприходования денег на счету. Ну даа, вдрух комисс выйдет БОЛЬШЕ 100грн кешбэку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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