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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:08
clientage написав: ingtrans написав:
Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?
Вот у меня на виртуалке оставалость 2грн с копейками, и я спокойно вывел на неё КБ под 104. Изя снимает комисс 1 коп за вывод КБ на Виртуалку. Думаю нуна обеспечить ту 1 коп на Виртуалке ДО вывода КБ
О, так наверное, в этом дело. У меня нет совсем денег. А та 1 копейка снимается с карточных денег или с кешбечных?
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Andrew75
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:15
Andrew75 написав:
О, так наверное, в этом дело. У меня нет совсем денег. А та 1 копейка снимается с карточных денег или с кешбечных?
Опытным путем доказали, что с карточных, что тоже старанно. Хорошо, что они еще не додумались при пополнении виртуальной карты снаружи снимать комиссию с вируальной карты до собственно пополнения
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:15
Andrew75 написав: clientage написав: ingtrans написав:
Я так и не могу вывести. Ошибка и все. С поддержкой общался раза 3, уже и скрины им отправлял, но пока результата нет.
А у Вас на самой виртуальной карте деньги есть или тоже 0,как у меня?
Вот у меня на виртуалке оставалость 2грн с копейками, и я спокойно вывел на неё КБ под 104. Изя снимает комисс 1 коп за вывод КБ на Виртуалку. Думаю нуна обеспечить ту 1 коп на Виртуалке ДО вывода КБ
О, так наверное, в этом дело. У меня нет совсем денег. А та 1 копейка снимается с карточных денег или с кешбечных?
да похоже с карточных, криворукие у Изи так замастырили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38
Точно, как только обеспечил 1 копейку на карте, сразу же получилось вывести.
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Andrew75
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:49
Я так понимаю, шо Изя заточил эту мзду под будущую комисс за обнал КБ. А пока типа аХция, но совсем нашару низзя, сумма д.б. ненулевой, а.. геморрной
Причем так старался про себя любимого не забыть, шо влепил снятие комисс ДО оприходования денег на счету. Ну даа, вдрух комисс выйдет БОЛЬШЕ 100грн кешбэку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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