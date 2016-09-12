странно... апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:07
странно... апликуху установил, виртуалку активировал, положил 501 гривну. Прождал весь день и вечер, но 25 гривен бонуса так и нет.
Обманывают?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:13
Re: Платіжна система EasyPay
А Вы по приглашению? А Вы провели оплату на сумму от 50 грн?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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